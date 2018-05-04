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Волга - Нефтехимик

04.05.2018, Пятница, 17:00 мск Ульяновск, стадион Старт Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур Волга - Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
10 тур
17 сентября, воскресенье 16:00 Нефтехимик 0:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
19 тур
14 апреля, четверг 16:00 Нефтехимик 3:0 Волга
18 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Волга 0:1 Нефтехимик
1 тур
20 июля, понедельник 18:00 Нефтехимик 2:0 Волга
Россия. Кубок (2015/2016)
1/128 финала
24 июля, пятница 18:00 Нефтехимик 2:1 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
14 тур
4 октября, суббота 18:00 Волга 1:0 Нефтехимик
4 тур
7 августа, четверг 18:00 Нефтехимик 1:1 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
27 тур
11 октября, вторник 16:00 Нефтехимик 1:1 Волга
26 тур
5 октября, среда 18:00 Волга 0:3 Нефтехимик
1 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Нефтехимик 1:0 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
17 тур
31 августа, вторник 17:00 Нефтехимик 2:1 Волга
5 тур
27 мая, четверг 18:00 Волга 1:1 Нефтехимик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
24 тур
10 сентября, четверг 18:00 Волга 3:1 Нефтехимик
8 тур
2 июня, вторник 18:00 Нефтехимик 2:2 Волга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
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