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Материалы

Волга - Лада-Тольятти

28.04.2018, Суббота, 17:00 мск Ульяновск, стадион Старт Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 21 тур Волга - Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
9 тур
13 сентября, среда 17:30 Лада-Тольятти 1:2 Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
20 тур
24 апреля, понедельник 16:00 Лада-Тольятти 1:1 Волга
16 тур
17 октября, понедельник 17:00 Волга 2:2 Лада-Тольятти
8 тур
4 сентября, воскресенье 17:00 Лада-Тольятти 1:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
26 тур
25 мая, среда 17:00 Лада-Тольятти 2:2 Волга
16 тур
20 октября, вторник 18:00 Волга 2:3 Лада-Тольятти
8 тур
3 сентября, четверг 16:30 Лада-Тольятти 0:4 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
22 тур
6 мая, среда 17:00 Лада-Тольятти 3:3 Волга
1 тур
18 июля, пятница 18:00 Волга 3:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 18:00 Волга 1:0 Лада-Тольятти
10 тур
14 сентября, суббота 18:30 Лада-Тольятти 0:1 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
32 тур
2 июня, воскресенье 18:00 Волга 0:2 Лада-Тольятти
16 тур
11 октября, четверг 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
22 тур
30 августа, воскресенье 17:00 Лада-Тольятти 1:0 Волга
6 тур
22 мая, пятница 18:00 Волга 2:0 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
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