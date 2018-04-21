Челябинск - Волга

|8 тур
|8 сентября, пятница
|17:00
|Волга
|0:0
|Челябинск
|21 тур
|30 апреля, воскресенье
|17:00
|Волга
|0:0
|Челябинск
|13 тур
|2 октября, воскресенье
|13:00
|Челябинск
|1:0
|Волга
|5 тур
|16 августа, вторник
|17:00
|Волга
|1:1
|Челябинск
|24 тур
|13 мая, пятница
|16:30
|Челябинск
|0:1
|Волга
|14 тур
|8 октября, четверг
|13:00
|Челябинск
|3:0
|Волга
|6 тур
|21 августа, пятница
|18:00
|Волга
|2:0
|Челябинск
|12 тур
|23 сентября, вторник
|18:00
|Волга
|1:1
|Челябинск
|2 тур
|24 июля, четверг
|16:30
|Челябинск
|2:0
|Волга
|17 тур
|22 октября, вторник
|13:00
|Челябинск
|1:2
|Волга
|7 тур
|27 августа, вторник
|18:00
|Волга
|2:1
|Челябинск
|27 тур
|15 мая, среда
|16:30
|Челябинск
|1:1
|Волга
|11 тур
|16 сентября, воскресенье
|18:00
|Волга
|0:0
|Челябинск
|35 тур
|12 мая, суббота
|16:30
|Челябинск
|2:2
|Волга
|21 тур
|3 сентября, суббота
|18:00
|Волга
|1:0
|Челябинск
|9 тур
|12 июня, воскресенье
|00:00
|Челябинск
|0:1
|Волга
|24 тур
|17 октября, воскресенье
|16:00
|Волга
|1:2
|Челябинск
|12 тур
|19 июля, понедельник
|16:30
|Челябинск
|1:1
|Волга
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мордовия
|24
|17
|5
|2
|38:8
|+30
|56
|2.
|Сызрань-2003
|24
|14
|4
|6
|35:22
|+13
|46
|3.
|Челябинск
|23
|13
|7
|3
|38:19
|+19
|46
|4.
|КАМАЗ
|24
|13
|6
|5
|37:19
|+18
|45
|5.
|Зенит Иж
|24
|13
|3
|8
|28:17
|+11
|42
|6.
|Нефтехимик
|24
|12
|6
|6
|42:21
|+21
|42
|7.
|Волга Ул
|24
|12
|5
|7
|33:17
|+16
|41
|8.
|Носта
|24
|10
|6
|8
|40:30
|+10
|36
|9.
|Лада-Тольятти
|24
|8
|1
|15
|25:51
|-26
|25
|10.
|Урал-2
|24
|5
|2
|17
|19:33
|-14
|17
|11.
|Анжи-Юниор
|23
|4
|4
|15
|18:38
|-20
|16
|12.
|Оренбург-2
|24
|2
|7
|15
|15:45
|-30
|13
|13.
|Крылья Советов-2
|24
|3
|2
|19
|15:63
|-48
|11