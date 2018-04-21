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Челябинск - Волга

21.04.2018, Суббота, 15:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 20 тур Челябинск - Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
8 тур
8 сентября, пятница 17:00 Волга 0:0 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
21 тур
30 апреля, воскресенье 17:00 Волга 0:0 Челябинск
13 тур
2 октября, воскресенье 13:00 Челябинск 1:0 Волга
5 тур
16 августа, вторник 17:00 Волга 1:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
24 тур
13 мая, пятница 16:30 Челябинск 0:1 Волга
14 тур
8 октября, четверг 13:00 Челябинск 3:0 Волга
6 тур
21 августа, пятница 18:00 Волга 2:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
27 тур
5 июня, пятница 18:00 Волга 0:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
12 тур
23 сентября, вторник 18:00 Волга 1:1 Челябинск
2 тур
24 июля, четверг 16:30 Челябинск 2:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
27 тур
5 июня, четверг 17:00 Челябинск 2:3 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
17 тур
22 октября, вторник 13:00 Челябинск 1:2 Волга
7 тур
27 августа, вторник 18:00 Волга 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
27 тур
15 мая, среда 16:30 Челябинск 1:1 Волга
11 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Волга 0:0 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
35 тур
12 мая, суббота 16:30 Челябинск 2:2 Волга
21 тур
3 сентября, суббота 18:00 Волга 1:0 Челябинск
9 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Челябинск 0:1 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
24 тур
17 октября, воскресенье 16:00 Волга 1:2 Челябинск
12 тур
19 июля, понедельник 16:30 Челябинск 1:1 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
32 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Челябинск 1:1 Волга
16 тур
18 июля, суббота 18:00 Волга 1:1 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
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