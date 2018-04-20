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Лада-Тольятти - Нефтехимик

20.04.2018, Пятница, 14:00 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 20 тур Лада-Тольятти - Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
8 тур
8 сентября, пятница 17:00 Нефтехимик 4:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
23 тур
7 мая, суббота 14:00 Нефтехимик 2:0 Лада-Тольятти
13 тур
3 октября, суббота 16:30 Лада-Тольятти 0:3 Нефтехимик
5 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Нефтехимик 4:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа B
25 тур
24 мая, воскресенье 17:30 Нефтехимик 1:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
21 тур
30 апреля, четверг 16:00 Нефтехимик 0:1 Лада-Тольятти
11 тур
17 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:2 Нефтехимик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
32 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Лада-Тольятти 3:0 Нефтехимик
16 тур
18 июля, суббота 13:00 Нефтехимик 1:3 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
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    Рейтинг: +504

    alex-76 20 апреля 2018, 05:15

    Удачи и победы Тольятти!

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