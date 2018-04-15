Введите ваш ник на сайте

Лада-Тольятти - Челябинск

15.04.2018, Воскресенье, 16:00 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 19 тур Лада-Тольятти - Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
7 тур
1 сентября, пятница 15:30 Челябинск 5:1 Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
27 тур
4 июня, воскресенье 16:00 Лада-Тольятти 1:3 Челябинск
17 тур
23 октября, воскресенье 14:00 Лада-Тольятти 1:0 Челябинск
9 тур
9 сентября, пятница 15:30 Челябинск 6:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
19 тур
14 апреля, четверг 17:00 Лада-Тольятти 0:0 Челябинск
18 тур
1 ноября, воскресенье 13:00 Челябинск 7:0 Лада-Тольятти
1 тур
20 июля, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 0:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
19 тур
18 апреля, суббота 15:00 Челябинск 2:1 Лада-Тольятти
9 тур
7 сентября, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
14 тур
4 октября, пятница 18:30 Лада-Тольятти 0:4 Челябинск
4 тур
7 августа, среда 16:30 Челябинск 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
28 тур
18 мая, суббота 15:00 Челябинск 4:1 Лада-Тольятти
12 тур
19 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 0:1 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
24 тур
10 сентября, четверг 15:30 Челябинск 2:0 Лада-Тольятти
8 тур
2 июня, вторник 17:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
...
  • Читайте нас: 