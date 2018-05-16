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Анжи-Юниор - Мордовия

16.05.2018, Среда, 00:00 мск Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 19 тур Анжи-Юниор - Мордовия
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
7 тур
1 сентября, пятница 18:00 Мордовия 2:0 Анжи-Юниор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
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