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Челябинск - Нефтехимик

10.04.2018, Вторник, 15:30 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 18 тур Челябинск - Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
6 тур
25 августа, пятница 18:00 Нефтехимик 2:2 Челябинск
Россия. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
24 августа, среда 16:00 Челябинск 2:0 Нефтехимик
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
21 тур
26 апреля, вторник 18:00 Нефтехимик 1:1 Челябинск
11 тур
21 сентября, понедельник 15:00 Челябинск 1:1 Нефтехимик
3 тур
3 августа, понедельник 18:00 Нефтехимик 1:2 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
22 тур
6 мая, среда 16:30 Челябинск 0:1 Нефтехимик
1 тур
18 июля, пятница 18:00 Нефтехимик 3:2 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
37 тур
24 мая, четверг 16:30 Челябинск 0:0 Нефтехимик
23 тур
15 сентября, четверг 16:00 Нефтехимик 2:0 Челябинск
11 тур
24 июня, пятница 16:30 Челябинск 0:1 Нефтехимик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
14 тур
10 августа, вторник 16:30 Челябинск 0:1 Нефтехимик
2 тур
4 мая, вторник 18:00 Нефтехимик 2:0 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
25 тур
19 сентября, суббота 13:00 Нефтехимик 0:3 Челябинск
9 тур
11 июня, четверг 16:30 Челябинск 6:0 Нефтехимик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 24 17 5 2 38:8 +30 56
2. Сызрань-2003 24 14 4 6 35:22 +13 46
3. Челябинск 23 13 7 3 38:19 +19 46
4. КАМАЗ 24 13 6 5 37:19 +18 45
5. Зенит Иж 24 13 3 8 28:17 +11 42
6. Нефтехимик 24 12 6 6 42:21 +21 42
7. Волга Ул 24 12 5 7 33:17 +16 41
8. Носта 24 10 6 8 40:30 +10 36
9. Лада-Тольятти 24 8 1 15 25:51 -26 25
10. Урал-2 24 5 2 17 19:33 -14 17
11. Анжи-Юниор 23 4 4 15 18:38 -20 16
12. Оренбург-2 24 2 7 15 15:45 -30 13
13. Крылья Советов-2 24 3 2 19 15:63 -48 11
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