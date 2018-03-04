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Сталь - Верес

04.03.2018, Воскресенье, 15:00 мск Днепродзержинск, стадион Металлург Украина. Премьер-лига, 22 тур Сталь - Верес
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
11 тур
1 октября, воскресенье 17:00 Верес 1:1 Сталь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 16 3 3 51:18 +33 51
2. Динамо К 21 13 6 2 42:17 +25 45
3. Ворскла 22 11 4 7 28:22 +6 37
4. Заря 22 8 9 5 38:28 +10 33
5. Верес 22 7 11 4 26:17 +9 32
6. Мариуполь 21 8 5 8 27:27 0 29
7. Олимпик Дн 22 7 7 8 24:26 -2 28
8. Александрия 22 4 11 7 19:23 -4 23
9. Звезда К 22 4 7 11 13:31 -18 19
10. Карпаты 22 3 10 9 13:35 -22 19
11. Черноморец Од 22 3 9 10 16:36 -20 18
12. Сталь 22 3 6 13 15:32 -17 15
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