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Олимпик - Сталь

25.02.2018, Воскресенье, 15:00 мск Донецк, стадион Олимпик Украина. Премьер-лига, 21 тур Олимпик - Сталь
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
10 тур
24 сентября, воскресенье 14:00 Сталь 1:1 Олимпик
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
19 тур
25 февраля, суббота 15:00 Олимпик 0:0 Сталь
8 тур
17 сентября, суббота 14:00 Сталь 2:3 Олимпик
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
25 тур
8 мая, воскресенье 14:00 Олимпик 0:2 Сталь
12 тур
6 декабря, воскресенье 15:00 Сталь 1:0 Олимпик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 16 3 3 51:18 +33 51
2. Динамо К 21 13 6 2 42:17 +25 45
3. Ворскла 22 11 4 7 28:22 +6 37
4. Заря 22 8 9 5 38:28 +10 33
5. Верес 22 7 11 4 26:17 +9 32
6. Мариуполь 21 8 5 8 27:27 0 29
7. Олимпик Дн 22 7 7 8 24:26 -2 28
8. Александрия 22 4 11 7 19:23 -4 23
9. Звезда К 22 4 7 11 13:31 -18 19
10. Карпаты 22 3 10 9 13:35 -22 19
11. Черноморец Од 22 3 9 10 16:36 -20 18
12. Сталь 22 3 6 13 15:32 -17 15
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