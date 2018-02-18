Звезда К - Мариуполь

|9 тур
|16 сентября, суббота
|17:00
|Мариуполь
|1:0
|Звезда К
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|22
|16
|3
|3
|51:18
|+33
|51
|2.
|Динамо К
|21
|13
|6
|2
|42:17
|+25
|45
|3.
|Ворскла
|22
|11
|4
|7
|28:22
|+6
|37
|4.
|Заря
|22
|8
|9
|5
|38:28
|+10
|33
|5.
|Верес
|22
|7
|11
|4
|26:17
|+9
|32
|6.
|Мариуполь
|21
|8
|5
|8
|27:27
|0
|29
|7.
|Олимпик Дн
|22
|7
|7
|8
|24:26
|-2
|28
|8.
|Александрия
|22
|4
|11
|7
|19:23
|-4
|23
|9.
|Звезда К
|22
|4
|7
|11
|13:31
|-18
|19
|10.
|Карпаты
|22
|3
|10
|9
|13:35
|-22
|19
|11.
|Черноморец Од
|22
|3
|9
|10
|16:36
|-20
|18
|12.
|Сталь
|22
|3
|6
|13
|15:32
|-17
|15