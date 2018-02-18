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Динамо - Олимпик

18.02.2018, Воскресенье, 18:00 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Украина. Премьер-лига, 20 тур Динамо - Олимпик
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
9 тур
17 сентября, воскресенье 19:30 Олимпик 1:2 Динамо
Украина. Плей-офф (2016/2017), группа A
7 тур
13 мая, суббота 17:00 Олимпик 2:1 Динамо
2 тур
9 апреля, воскресенье 19:30 Динамо 4:0 Олимпик
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
20 тур
4 марта, суббота 18:00 Динамо 1:0 Олимпик
9 тур
24 сентября, суббота 14:00 Олимпик 0:4 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
15 тур
20 ноября, пятница 20:00 Олимпик 0:3 Динамо
2 тур
25 июля, суббота 19:30 Динамо 2:0 Олимпик
Украина. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 20 мая, среда 19:00 Динамо 4:1 Олимпик
Украина. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 29 апреля, среда 20:00 Олимпик 0:0 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
16 тур
8 марта, воскресенье 15:00 Олимпик 0:1 Динамо
3 тур
9 августа, суббота 20:30 Динамо 0:0 Олимпик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 16 3 3 51:18 +33 51
2. Динамо К 21 13 6 2 42:17 +25 45
3. Ворскла 22 11 4 7 28:22 +6 37
4. Заря 22 8 9 5 38:28 +10 33
5. Верес 22 7 11 4 26:17 +9 32
6. Мариуполь 21 8 5 8 27:27 0 29
7. Олимпик Дн 22 7 7 8 24:26 -2 28
8. Александрия 22 4 11 7 19:23 -4 23
9. Звезда К 22 4 7 11 13:31 -18 19
10. Карпаты 22 3 10 9 13:35 -22 19
11. Черноморец Од 22 3 9 10 16:36 -20 18
12. Сталь 22 3 6 13 15:32 -17 15
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