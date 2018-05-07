Иртыш - Зенит

|17 тур
|24 апреля, вторник
|13:00
|Зенит
|2:3
|Иртыш
|8 тур
|10 сентября, воскресенье
|14:00
|Иртыш
|2:0
|Зенит
|5 тур
|27 августа, воскресенье
|08:00
|Зенит
|1:0
|Иртыш
|17 тур
|24 апреля, вторник
|13:00
|Зенит
|2:3
|Иртыш
|8 тур
|10 сентября, воскресенье
|14:00
|Иртыш
|2:0
|Зенит
|5 тур
|27 августа, воскресенье
|08:00
|Зенит
|1:0
|Иртыш
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сахалин
|20
|14
|0
|6
|37:17
|+20
|42
|2.
|Смена К-А
|20
|10
|3
|7
|24:20
|+4
|33
|3.
|Динамо Брл
|20
|7
|8
|5
|18:18
|0
|29
|4.
|Чита
|20
|6
|9
|5
|20:16
|+4
|27
|5.
|Зенит Ир
|20
|6
|4
|10
|22:34
|-12
|22
|6.
|Иртыш
|20
|3
|4
|13
|15:31
|-16
|13