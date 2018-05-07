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Иртыш - Зенит

07.05.2018, Понедельник, 15:00 мск Омск, стадион Красная Звезда Россия. ПФЛ. Зона Восток, 20 тур Иртыш - Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018)
17 тур
24 апреля, вторник 13:00 Зенит 2:3 Иртыш
8 тур
10 сентября, воскресенье 14:00 Иртыш 2:0 Зенит
5 тур
27 августа, воскресенье 08:00 Зенит 1:0 Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017)
20 тур
14 мая, воскресенье 14:00 Иртыш 0:2 Зенит
17 тур
30 апреля, воскресенье 11:00 Зенит 1:2 Иртыш
8 тур
11 сентября, воскресенье 14:00 Иртыш 2:2 Зенит
5 тур
29 августа, понедельник 13:00 Зенит 1:0 Иртыш
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сахалин 20 14 0 6 37:17 +20 42
2. Смена К-А 20 10 3 7 24:20 +4 33
3. Динамо Брл 20 7 8 5 18:18 0 29
4. Чита 20 6 9 5 20:16 +4 27
5. Зенит Ир 20 6 4 10 22:34 -12 22
6. Иртыш 20 3 4 13 15:31 -16 13
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