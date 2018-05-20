Рапид - Альтах

|26 тур
|10 марта, суббота
|18:00
|Альтах
|0:0
|Рапид
|17 тур
|29 ноября, среда
|22:30
|Рапид
|1:2
|Альтах
|8 тур
|16 сентября, суббота
|17:00
|Альтах
|2:2
|Рапид
|26 тур
|10 марта, суббота
|18:00
|Альтах
|0:0
|Рапид
|17 тур
|29 ноября, среда
|22:30
|Рапид
|1:2
|Альтах
|8 тур
|16 сентября, суббота
|17:00
|Альтах
|2:2
|Рапид
|29 тур
|15 апреля, суббота
|19:30
|Рапид
|3:0
|Альтах
|20 тур
|18 декабря, воскресенье
|18:30
|Альтах
|3:1
|Рапид
|11 тур
|15 октября, суббота
|19:30
|Рапид
|1:1
|Альтах
|2 тур
|31 июля, воскресенье
|17:30
|Альтах
|1:0
|Рапид
|35 тур
|11 мая, среда
|21:30
|Рапид
|1:1
|Альтах
|26 тур
|6 марта, воскресенье
|18:30
|Альтах
|0:0
|Рапид
|17 тур
|29 ноября, воскресенье
|21:00
|Рапид
|3:1
|Альтах
|8 тур
|13 сентября, воскресенье
|17:00
|Альтах
|2:0
|Рапид
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|25
|8
|3
|81:29
|+52
|83
|2.
|Штурм
|36
|22
|4
|10
|68:45
|+23
|70
|3.
|Рапид В
|36
|17
|11
|8
|68:43
|+25
|62
|4.
|ЛАСК
|36
|17
|6
|13
|49:41
|+8
|57
|5.
|Адмира
|36
|15
|6
|15
|59:66
|-7
|51
|6.
|Маттерсбург
|36
|12
|10
|14
|50:56
|-6
|46
|7.
|Аустрия В
|36
|12
|7
|17
|51:55
|-4
|43
|8.
|Альтах
|36
|10
|8
|18
|35:51
|-16
|38
|9.
|Вольфсберг
|36
|8
|9
|19
|31:57
|-26
|33
|10.
|Санкт-Пельтен
|36
|5
|5
|26
|28:77
|-49
|20