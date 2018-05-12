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Штурм - ЛАСК

12.05.2018, Суббота, 17:00 мск Грац, стадион ЮПиСи Арена Австрия. Бундеслига, 34 тур Штурм - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
25 тур
3 марта, суббота 18:00 ЛАСК 0:2 Штурм
16 тур
25 ноября, суббота 18:00 Штурм 1:0 ЛАСК
7 тур
9 сентября, суббота 17:00 ЛАСК 2:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
14 мая, суббота 20:30 ЛАСК 0:2 Штурм
24 тур
5 марта, суббота 20:30 Штурм 1:1 ЛАСК
18 тур
4 декабря, суббота 20:30 Штурм 5:0 ЛАСК
8 тур
21 сентября, вторник 22:30 ЛАСК 0:4 Штурм
Чемпионат Австрии (2009/2010)
32 тур
24 апреля, суббота 20:00 Штурм 0:1 ЛАСК
22 тур
27 февраля, суббота 20:00 ЛАСК 1:2 Штурм
17 тур
28 ноября, суббота 20:00 ЛАСК 2:2 Штурм
7 тур
12 сентября, суббота 20:00 Штурм 3:3 ЛАСК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
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