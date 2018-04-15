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Адмира - Зальцбург

15.04.2018, Воскресенье, 20:00 мск Мариа-Энцерсдорф, стадион Тренквальдер Арена Австрия. Бундеслига, 30 тур Адмира - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
21 тур
3 февраля, суббота 20:30 Зальцбург 2:1 Адмира
12 тур
22 октября, воскресенье 15:00 Адмира 1:1 Зальцбург
3 тур
5 августа, суббота 19:30 Зальцбург 5:1 Адмира
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
34 тур
20 мая, суббота 19:30 Зальцбург 2:0 Адмира
25 тур
11 марта, суббота 20:30 Адмира 1:1 Зальцбург
16 тур
27 ноября, воскресенье 18:30 Зальцбург 0:1 Адмира
7 тур
11 сентября, воскресенье 17:30 Адмира 0:4 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
30 тур
10 апреля, воскресенье 17:30 Зальцбург 1:0 Адмира
21 тур
7 февраля, воскресенье 18:30 Адмира 1:2 Зальцбург
12 тур
17 октября, суббота 17:00 Зальцбург 8:0 Адмира
3 тур
8 августа, суббота 19:30 Адмира 2:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
32 тур
9 мая, суббота 19:30 Зальцбург 4:0 Адмира
23 тур
4 марта, среда 21:00 Адмира 1:4 Зальцбург
14 тур
1 ноября, суббота 20:30 Зальцбург 2:0 Адмира
5 тур
16 августа, суббота 18:30 Адмира 0:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
33 тур
19 апреля, суббота 21:00 Адмира 2:3 Зальцбург
24 тур
23 февраля, воскресенье 19:30 Зальцбург 6:1 Адмира
15 тур
10 ноября, воскресенье 22:00 Адмира 3:1 Зальцбург
6 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Зальцбург 1:0 Адмира
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
32 тур
4 мая, суббота 20:30 Зальцбург 2:1 Адмира
23 тур
13 марта, среда 21:30 Адмира 1:1 Зальцбург
14 тур
3 ноября, суббота 21:30 Зальцбург 5:0 Адмира
5 тур
18 августа, суббота 20:30 Адмира 4:4 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
36 тур
17 мая, четверг 18:00 Зальцбург 2:0 Адмира
27 тур
24 марта, суббота 21:30 Адмира 2:2 Зальцбург
18 тур
11 декабря, воскресенье 19:00 Зальцбург 2:1 Адмира
9 тур
25 сентября, воскресенье 18:15 Адмира 2:1 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
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