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ЛАСК - Зальцбург

08.04.2018, Воскресенье, 16:00 мск Линц, стадион Линцер Гугл Австрия. Бундеслига, 29 тур ЛАСК - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
20 тур
16 декабря, суббота 18:00 Зальцбург 0:0 ЛАСК
11 тур
14 октября, суббота 17:00 ЛАСК 1:3 Зальцбург
2 тур
29 июля, суббота 17:00 Зальцбург 1:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
28 тур
9 апреля, суббота 18:00 Зальцбург 0:1 ЛАСК
27 тур
3 апреля, воскресенье 18:00 ЛАСК 1:1 Зальцбург
17 тур
27 ноября, суббота 20:30 ЛАСК 1:2 Зальцбург
7 тур
11 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 0:0 ЛАСК
Чемпионат Австрии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 ЛАСК 0:0 Зальцбург
21 тур
21 февраля, воскресенье 17:30 Зальцбург 3:0 ЛАСК
13 тур
28 октября, среда 20:30 ЛАСК 0:0 Зальцбург
3 тур
1 августа, суббота 21:30 Зальцбург 3:2 ЛАСК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
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