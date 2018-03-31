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Аустрия - Альтах

31.03.2018, Суббота, 19:30 мск Вена, стадион Генерали Арена Австрия. Бундеслига, 28 тур Аустрия - Альтах
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
19 тур
10 декабря, воскресенье 16:00 Альтах 1:0 Аустрия
10 тур
1 октября, воскресенье 17:30 Аустрия 2:0 Альтах
1 тур
23 июля, воскресенье 17:30 Альтах 3:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
32 тур
7 мая, воскресенье 17:30 Альтах 1:1 Аустрия
23 тур
25 февраля, суббота 20:30 Аустрия 1:3 Альтах
14 тур
6 ноября, воскресенье 18:30 Альтах 5:1 Аустрия
5 тур
21 августа, воскресенье 20:00 Аустрия 3:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
29 тур
2 апреля, суббота 19:30 Альтах 2:0 Аустрия
20 тур
12 декабря, суббота 18:00 Аустрия 1:2 Альтах
11 тур
3 октября, суббота 19:30 Альтах 1:2 Аустрия
2 тур
2 августа, воскресенье 17:30 Аустрия 3:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
26 апреля, воскресенье 17:30 Альтах 2:0 Аустрия
21 тур
21 февраля, суббота 18:00 Аустрия 5:2 Альтах
12 тур
18 октября, суббота 20:30 Альтах 1:1 Аустрия
3 тур
2 августа, суббота 21:00 Аустрия 0:0 Альтах
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
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