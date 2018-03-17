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Штурм - Альтах

17.03.2018, Суббота, 20:30 мск Грац, стадион ЮПиСи Арена Австрия. Бундеслига, 27 тур Штурм - Альтах
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
18 тур
2 декабря, суббота 20:30 Альтах 1:2 Штурм
9 тур
23 сентября, суббота 19:30 Штурм 0:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
33 тур
14 мая, воскресенье 17:30 Альтах 1:2 Штурм
24 тур
4 марта, суббота 18:00 Штурм 3:0 Альтах
15 тур
19 ноября, суббота 18:00 Альтах 1:1 Штурм
6 тур
27 августа, суббота 17:00 Штурм 3:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
30 тур
9 апреля, суббота 17:00 Штурм 4:1 Альтах
21 тур
6 февраля, суббота 18:00 Альтах 2:2 Штурм
12 тур
17 октября, суббота 19:30 Штурм 3:1 Альтах
3 тур
9 августа, воскресенье 17:30 Альтах 0:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
28 тур
11 апреля, суббота 17:00 Штурм 5:0 Альтах
19 тур
13 декабря, суббота 18:00 Альтах 2:0 Штурм
10 тур
27 сентября, суббота 18:00 Штурм 2:2 Альтах
1 тур
19 июля, суббота 21:00 Альтах 1:0 Штурм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
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