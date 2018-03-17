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Рапид - Вольфсберг

17.03.2018, Суббота, 18:00 мск Вена, стадион Эрнст Хаппель Австрия. Бундеслига, 27 тур Рапид - Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
18 тур
2 декабря, суббота 18:00 Вольфсберг 0:0 Рапид
9 тур
23 сентября, суббота 17:00 Рапид 4:2 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
32 тур
6 мая, суббота 19:30 Рапид 4:0 Вольфсберг
23 тур
25 февраля, суббота 18:00 Вольфсберг 2:1 Рапид
14 тур
6 ноября, воскресенье 16:00 Рапид 0:1 Вольфсберг
5 тур
21 августа, воскресенье 17:30 Вольфсберг 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
30 тур
9 апреля, суббота 19:30 Вольфсберг 2:2 Рапид
21 тур
6 февраля, суббота 20:30 Рапид 3:0 Вольфсберг
12 тур
18 октября, воскресенье 17:30 Вольфсберг 2:1 Рапид
3 тур
9 августа, воскресенье 20:00 Рапид 2:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
36 тур
31 мая, воскресенье 17:30 Вольфсберг 0:5 Рапид
27 тур
4 апреля, суббота 19:30 Рапид 4:1 Вольфсберг
18 тур
7 декабря, воскресенье 18:30 Вольфсберг 1:1 Рапид
9 тур
20 сентября, суббота 18:00 Рапид 3:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
28 тур
22 марта, суббота 22:00 Рапид 3:0 Вольфсберг
19 тур
8 декабря, воскресенье 19:30 Вольфсберг 2:1 Рапид
10 тур
28 сентября, суббота 21:00 Рапид 2:4 Вольфсберг
1 тур
20 июля, суббота 21:00 Вольфсберг 2:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
33 тур
11 мая, суббота 20:30 Рапид 0:0 Вольфсберг
24 тур
3 марта, воскресенье 19:00 Вольфсберг 2:1 Рапид
15 тур
11 ноября, воскресенье 21:30 Рапид 0:2 Вольфсберг
6 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Вольфсберг 1:0 Рапид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
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