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Маттерсбург - Зальцбург

11.03.2018, Воскресенье, 18:30 мск Маттерсбург, стадион Паппелстадион Австрия. Бундеслига, 26 тур Маттерсбург - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
17 тур
29 ноября, среда 20:30 Зальцбург 2:0 Маттерсбург
8 тур
17 сентября, воскресенье 17:30 Маттерсбург 1:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
32 тур
6 мая, суббота 17:00 Маттерсбург 2:1 Зальцбург
23 тур
25 февраля, суббота 20:30 Зальцбург 1:0 Маттерсбург
14 тур
6 ноября, воскресенье 18:30 Маттерсбург 2:1 Зальцбург
5 тур
20 августа, суббота 19:30 Зальцбург 3:1 Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
28 тур
19 марта, суббота 20:30 Зальцбург 2:1 Маттерсбург
19 тур
6 декабря, воскресенье 18:30 Маттерсбург 0:0 Зальцбург
10 тур
26 сентября, суббота 19:30 Зальцбург 4:2 Маттерсбург
1 тур
25 июля, суббота 17:00 Маттерсбург 2:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
29 тур
13 апреля, суббота 20:30 Маттерсбург 1:2 Зальцбург
20 тур
15 декабря, суббота 21:30 Зальцбург 7:0 Маттерсбург
11 тур
6 октября, суббота 20:30 Маттерсбург 1:3 Зальцбург
2 тур
28 июля, суббота 20:30 Зальцбург 3:2 Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
32 тур
28 апреля, суббота 20:30 Маттерсбург 0:1 Зальцбург
23 тур
3 марта, суббота 21:30 Зальцбург 0:1 Маттерсбург
14 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Маттерсбург 3:0 Зальцбург
3 тур
30 июля, суббота 00:00 Зальцбург 0:0 Маттерсбург
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Маттерсбург 0:1 Зальцбург
24 тур
5 марта, суббота 18:00 Зальцбург 2:0 Маттерсбург
16 тур
20 ноября, суббота 20:30 Зальцбург 1:0 Маттерсбург
6 тур
28 августа, суббота 20:30 Маттерсбург 1:0 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
28 тур
2 апреля, пятница 22:30 Зальцбург 2:0 Маттерсбург
27 тур
27 марта, суббота 20:00 Маттерсбург 1:6 Зальцбург
14 тур
31 октября, суббота 20:00 Зальцбург 2:0 Маттерсбург
4 тур
8 августа, суббота 21:30 Маттерсбург 2:3 Зальцбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
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