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Альтах - Рапид

10.03.2018, Суббота, 18:00 мск Альтах, стадион Кэшпоинт Арена Австрия. Бундеслига, 26 тур Альтах - Рапид
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
17 тур
29 ноября, среда 22:30 Рапид 1:2 Альтах
8 тур
16 сентября, суббота 17:00 Альтах 2:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
29 тур
15 апреля, суббота 19:30 Рапид 3:0 Альтах
20 тур
18 декабря, воскресенье 18:30 Альтах 3:1 Рапид
11 тур
15 октября, суббота 19:30 Рапид 1:1 Альтах
2 тур
31 июля, воскресенье 17:30 Альтах 1:0 Рапид
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
35 тур
11 мая, среда 21:30 Рапид 1:1 Альтах
26 тур
6 марта, воскресенье 18:30 Альтах 0:0 Рапид
17 тур
29 ноября, воскресенье 21:00 Рапид 3:1 Альтах
8 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Альтах 2:0 Рапид
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
32 тур
10 мая, воскресенье 17:30 Альтах 1:3 Рапид
23 тур
4 марта, среда 21:00 Рапид 1:0 Альтах
14 тур
2 ноября, воскресенье 18:30 Альтах 2:0 Рапид
5 тур
16 августа, суббота 18:30 Рапид 0:1 Альтах
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
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