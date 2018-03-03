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Санкт-Пельтен - Альтах

03.03.2018, Суббота, 20:30 мск Австрия. Бундеслига, 25 тур Санкт-Пельтен - Альтах
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
16 тур
25 ноября, суббота 20:30 Альтах 3:0 Санкт-Пельтен
7 тур
9 сентября, суббота 19:30 Санкт-Пельтен 1:2 Альтах
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
31 тур
29 апреля, суббота 19:30 Санкт-Пельтен 3:3 Альтах
22 тур
18 февраля, суббота 20:30 Альтах 1:2 Санкт-Пельтен
13 тур
29 октября, суббота 19:30 Санкт-Пельтен 0:1 Альтах
4 тур
13 августа, суббота 19:30 Альтах 3:1 Санкт-Пельтен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
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