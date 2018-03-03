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Аустрия - Вольфсберг

03.03.2018, Суббота, 20:30 мск Вена, стадион Генерали Арена Австрия. Бундеслига, 25 тур Аустрия - Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
16 тур
26 ноября, воскресенье 16:00 Вольфсберг 1:2 Аустрия
7 тур
9 сентября, суббота 19:30 Аустрия 2:2 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
34 тур
20 мая, суббота 19:30 Вольфсберг 2:1 Аустрия
25 тур
11 марта, суббота 20:30 Аустрия 3:0 Вольфсберг
16 тур
27 ноября, воскресенье 16:00 Вольфсберг 0:3 Аустрия
7 тур
10 сентября, суббота 19:30 Аустрия 4:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
28 тур
19 марта, суббота 18:00 Аустрия 0:0 Вольфсберг
19 тур
5 декабря, суббота 18:00 Вольфсберг 2:0 Аустрия
10 тур
26 сентября, суббота 19:30 Аустрия 1:0 Вольфсберг
1 тур
26 июля, воскресенье 17:30 Вольфсберг 0:2 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
29 тур
19 апреля, воскресенье 17:30 Аустрия 1:1 Вольфсберг
20 тур
15 февраля, воскресенье 17:30 Вольфсберг 1:0 Аустрия
11 тур
4 октября, суббота 18:00 Аустрия 0:2 Вольфсберг
2 тур
26 июля, суббота 18:30 Вольфсберг 4:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
33 тур
19 апреля, суббота 18:30 Аустрия 3:1 Вольфсберг
24 тур
22 февраля, суббота 22:00 Вольфсберг 0:0 Аустрия
15 тур
9 ноября, суббота 22:00 Аустрия 1:0 Вольфсберг
6 тур
24 августа, суббота 21:00 Вольфсберг 1:4 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
28 тур
6 апреля, суббота 20:30 Аустрия 0:4 Вольфсберг
19 тур
8 декабря, суббота 21:30 Вольфсберг 3:6 Аустрия
10 тур
29 сентября, суббота 18:00 Аустрия 1:1 Вольфсберг
1 тур
25 июля, среда 22:45 Вольфсберг 0:1 Аустрия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
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