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Рапид - ЛАСК

24.02.2018, Суббота, 20:30 мск Вена, стадион Эрнст Хаппель Австрия. Бундеслига, 24 тур Рапид - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
15 тур
18 ноября, суббота 18:00 ЛАСК 1:2 Рапид
6 тур
26 августа, суббота 19:30 Рапид 1:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:30 ЛАСК 1:2 Рапид
26 тур
19 марта, суббота 18:00 Рапид 0:0 ЛАСК
16 тур
20 ноября, суббота 20:30 Рапид 5:0 ЛАСК
6 тур
29 августа, воскресенье 18:00 ЛАСК 1:0 Рапид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
30 тур
13 апреля, вторник 22:30 Рапид 0:0 ЛАСК
20 тур
12 февраля, пятница 21:30 ЛАСК 4:2 Рапид
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 ЛАСК 3:3 Рапид
5 тур
23 августа, воскресенье 21:30 Рапид 4:1 ЛАСК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
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    Рейтинг: +390

    fantom23 24 февраля 2018, 00:38

    П1

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