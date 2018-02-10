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Аустрия - ЛАСК

10.02.2018, Суббота, 20:30 мск Вена, стадион Генерали Арена Австрия. Бундеслига, 22 тур Аустрия - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
13 тур
28 октября, суббота 19:30 ЛАСК 2:2 Аустрия
4 тур
12 августа, суббота 19:30 Аустрия 2:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 20:30 Аустрия 5:0 ЛАСК
22 тур
26 февраля, суббота 20:30 ЛАСК 0:4 Аустрия
12 тур
23 октября, суббота 20:30 Аустрия 4:1 ЛАСК
2 тур
25 июля, воскресенье 18:00 ЛАСК 3:4 Аустрия
Чемпионат Австрии (2009/2010)
33 тур
2 мая, воскресенье 17:30 ЛАСК 0:1 Аустрия
23 тур
6 марта, суббота 20:00 Аустрия 0:1 ЛАСК
12 тур
25 октября, воскресенье 17:30 Аустрия 3:0 ЛАСК
2 тур
24 июля, пятница 22:30 ЛАСК 4:5 Аустрия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
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