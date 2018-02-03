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Вольфсберг - Альтах

03.02.2018, Суббота, 20:30 мск Вольфсберг, стадион Лаванттал-Арена Австрия. Бундеслига, 21 тур Вольфсберг - Альтах
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
12 тур
21 октября, суббота 19:30 Альтах 3:2 Вольфсберг
3 тур
6 августа, воскресенье 17:30 Вольфсберг 1:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
28 тур
8 апреля, суббота 19:30 Вольфсберг 0:0 Альтах
19 тур
10 декабря, суббота 18:00 Альтах 2:1 Вольфсберг
10 тур
1 октября, суббота 17:00 Вольфсберг 1:2 Альтах
1 тур
23 июля, суббота 19:30 Альтах 1:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
34 тур
7 мая, суббота 19:30 Альтах 1:1 Вольфсберг
25 тур
1 марта, вторник 21:00 Вольфсберг 1:0 Альтах
16 тур
21 ноября, суббота 20:30 Альтах 2:1 Вольфсберг
7 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Вольфсберг 0:2 Альтах
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
31 тур
2 мая, суббота 17:00 Вольфсберг 2:0 Альтах
22 тур
28 февраля, суббота 18:00 Альтах 1:0 Вольфсберг
13 тур
25 октября, суббота 20:30 Вольфсберг 0:0 Альтах
4 тур
9 августа, суббота 21:00 Альтах 1:2 Вольфсберг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
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