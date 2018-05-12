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ЦСКА (мол) - Анжи (мол)

12.05.2018, Суббота, 16:00 мск Москва, стадион Октябрь Россия. Молодежное первенство, 30 тур ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
1 тур
14 июля, пятница 19:00 Анжи (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
30 тур
20 мая, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 2:0 Анжи (мол)
1 тур
29 июля, пятница 20:00 Анжи (мол) 2:3 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
17 тур
28 ноября, суббота 14:00 Анжи (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
3 тур
31 июля, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 0:0 Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
22 тур
23 марта, воскресенье 14:00 Анжи (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
10 тур
24 сентября, вторник 12:00 ЦСКА (мол) 3:1 Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
18 тур
1 декабря, суббота 14:00 Анжи (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
4 тур
11 августа, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 3:2 Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 8 тур
6 апреля, пятница 17:00 ЦСКА (мол) 0:1 Анжи (мол)
Второй этап, 2 тур
26 ноября, суббота 12:00 Анжи (мол) 0:1 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
28 тур
22 октября, суббота 12:30 Анжи (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
13 тур
13 июня, понедельник 18:00 ЦСКА (мол) 2:2 Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
17 тур
14 августа, суббота 11:00 ЦСКА (мол) 1:0 Анжи (мол)
3 тур
26 марта, пятница 14:00 Анжи (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 30 21 6 3 77:27 +50 69
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 67:24 +43 66
3. Динамо М (мол) 30 18 6 6 68:34 +34 60
4. Локомотив (мол) 30 16 6 8 64:44 +20 54
5. Спартак М (мол) 30 14 7 9 54:39 +15 49
6. Зенит (мол) 30 14 5 11 58:47 +11 47
7. Уфа (мол) 30 11 9 10 40:34 +6 42
8. Рубин (мол) 30 12 4 14 56:56 0 40
9. Ростов (мол) 30 10 8 12 42:43 -1 38
10. Тосно (мол) 30 11 4 15 38:52 -14 37
11. Амкар (мол) 30 10 6 14 35:44 -9 36
12. Анжи (мол) 30 10 6 14 32:46 -14 36
13. СКА-Хабаровск (мол) 30 9 5 16 28:65 -37 32
14. Арсенал Т (мол) 30 7 7 16 40:58 -18 28
15. Ахмат (мол) 30 6 8 16 37:66 -29 26
16. Урал (мол) 30 3 3 24 24:81 -57 12
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