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Амкар (мол) - Ахмат (мол)

12.05.2018, Суббота, 17:30 мск Пермь, стадион Звезда Россия. Молодежное первенство, 30 тур Амкар (мол) - Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
1 тур
15 июля, суббота 14:00 Ахмат (мол) 2:1 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
21 тур
1 апреля, суббота 17:00 Амкар (мол) 4:2 Ахмат (мол)
7 тур
17 сентября, суббота 14:00 Ахмат (мол) 3:1 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
28 тур
12 мая, четверг 12:00 Ахмат (мол) 0:1 Амкар (мол)
14 тур
2 ноября, понедельник 09:00 Амкар (мол) 1:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
25 тур
24 апреля, пятница 18:00 Амкар (мол) 0:1 Ахмат (мол)
1 тур
3 августа, воскресенье 18:30 Ахмат (мол) 0:2 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
24 тур
4 апреля, пятница 15:00 Амкар (мол) 2:2 Ахмат (мол)
2 тур
19 июля, пятница 18:30 Ахмат (мол) 0:0 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
26 тур
26 апреля, пятница 16:30 Ахмат (мол) 2:1 Амкар (мол)
12 тур
20 октября, суббота 16:00 Амкар (мол) 2:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 13 тур
5 мая, суббота 18:30 Ахмат (мол) 2:0 Амкар (мол)
Второй этап, 7 тур
1 апреля, воскресенье 10:00 Амкар (мол) 2:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
28 тур
21 октября, пятница 16:00 Ахмат (мол) 1:2 Амкар (мол)
13 тур
13 июня, понедельник 14:00 Амкар (мол) 1:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
27 тур
5 ноября, пятница 15:30 Амкар (мол) 3:1 Ахмат (мол)
13 тур
17 июля, суббота 17:00 Ахмат (мол) 1:1 Амкар (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
22 тур
19 сентября, суббота 13:30 Амкар (мол) 2:1 Ахмат (мол)
8 тур
9 мая, суббота 16:00 Ахмат (мол) 4:1 Амкар (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 30 21 6 3 77:27 +50 69
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 67:24 +43 66
3. Динамо М (мол) 30 18 6 6 68:34 +34 60
4. Локомотив (мол) 30 16 6 8 64:44 +20 54
5. Спартак М (мол) 30 14 7 9 54:39 +15 49
6. Зенит (мол) 30 14 5 11 58:47 +11 47
7. Уфа (мол) 30 11 9 10 40:34 +6 42
8. Рубин (мол) 30 12 4 14 56:56 0 40
9. Ростов (мол) 30 10 8 12 42:43 -1 38
10. Тосно (мол) 30 11 4 15 38:52 -14 37
11. Амкар (мол) 30 10 6 14 35:44 -9 36
12. Анжи (мол) 30 10 6 14 32:46 -14 36
13. СКА-Хабаровск (мол) 30 9 5 16 28:65 -37 32
14. Арсенал Т (мол) 30 7 7 16 40:58 -18 28
15. Ахмат (мол) 30 6 8 16 37:66 -29 26
16. Урал (мол) 30 3 3 24 24:81 -57 12
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