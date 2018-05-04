Введите ваш ник на сайте

Локомотив (мол) - Зенит (мол)

04.05.2018, Пятница, 11:30 мск Москва, стадион Локомотив-Перово Россия. Молодежное первенство, 29 тур Локомотив (мол) - Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
15 тур
28 октября, суббота 14:00 Зенит (мол) 5:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
30 тур
20 мая, суббота 12:00 Локомотив (мол) 3:2 Зенит (мол)
1 тур
29 июля, пятница 12:00 Зенит (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
29 тур
14 мая, суббота 12:00 Зенит (мол) 1:4 Локомотив (мол)
15 тур
7 ноября, суббота 12:00 Локомотив (мол) 0:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
30 тур
29 мая, пятница 12:00 Зенит (мол) 1:1 Локомотив (мол)
6 тур
31 августа, воскресенье 12:00 Локомотив (мол) 2:4 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
28 тур
3 мая, суббота 14:00 Локомотив (мол) 2:0 Зенит (мол)
7 тур
31 августа, суббота 12:00 Зенит (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
24 тур
12 апреля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 4:2 Зенит (мол)
10 тур
28 сентября, пятница 14:00 Зенит (мол) 2:3 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 8 тур
6 апреля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 0:2 Зенит (мол)
Второй этап, 2 тур
26 ноября, суббота 14:00 Зенит (мол) 1:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
23 тур
9 сентября, пятница 15:00 Локомотив (мол) 2:1 Зенит (мол)
8 тур
7 мая, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
19 тур
28 августа, суббота 17:30 Локомотив (мол) 2:2 Зенит (мол)
5 тур
10 апреля, суббота 14:00 Зенит (мол) 0:0 Локомотив (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
19 тур
22 августа, суббота 14:00 Зенит (мол) 2:2 Локомотив (мол)
5 тур
18 апреля, суббота 13:00 Локомотив (мол) 2:1 Зенит (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 30 21 6 3 77:27 +50 69
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 67:24 +43 66
3. Динамо М (мол) 30 18 6 6 68:34 +34 60
4. Локомотив (мол) 30 16 6 8 64:44 +20 54
5. Спартак М (мол) 30 14 7 9 54:39 +15 49
6. Зенит (мол) 30 14 5 11 58:47 +11 47
7. Уфа (мол) 30 11 9 10 40:34 +6 42
8. Рубин (мол) 30 12 4 14 56:56 0 40
9. Ростов (мол) 30 10 8 12 42:43 -1 38
10. Тосно (мол) 30 11 4 15 38:52 -14 37
11. Амкар (мол) 30 10 6 14 35:44 -9 36
12. Анжи (мол) 30 10 6 14 32:46 -14 36
13. СКА-Хабаровск (мол) 30 9 5 16 28:65 -37 32
14. Арсенал Т (мол) 30 7 7 16 40:58 -18 28
15. Ахмат (мол) 30 6 8 16 37:66 -29 26
16. Урал (мол) 30 3 3 24 24:81 -57 12
...
  • Читайте нас: 