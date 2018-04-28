Введите ваш ник на сайте

Зенит (мол) - ЦСКА (мол)

28.04.2018, Суббота, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Молодежное первенство, 28 тур Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
14 тур
21 октября, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 3:2 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
18 тур
3 марта, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 1:1 Зенит (мол)
4 тур
19 августа, пятница 19:00 Зенит (мол) 0:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
22 тур
2 апреля, суббота 19:00 Зенит (мол) 3:4 ЦСКА (мол)
8 тур
11 сентября, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 1:3 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
21 тур
4 апреля, суббота 14:00 Зенит (мол) 2:0 ЦСКА (мол)
12 тур
31 октября, пятница 12:00 ЦСКА (мол) 1:0 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
21 тур
14 марта, пятница 14:30 ЦСКА (мол) 2:1 Зенит (мол)
13 тур
19 октября, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:2 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
17 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Зенит (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
3 тур
3 августа, пятница 18:00 ЦСКА (мол) 0:2 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 9 тур
13 апреля, пятница 14:00 Зенит (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
Второй этап, 3 тур
2 марта, пятница 15:00 ЦСКА (мол) 3:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
19 тур
5 августа, пятница 18:00 ЦСКА (мол) 0:0 Зенит (мол)
4 тур
9 апреля, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
18 тур
21 августа, суббота 16:00 Зенит (мол) 5:1 ЦСКА (мол)
4 тур
2 апреля, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 0:1 Зенит (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
23 тур
25 сентября, пятница 16:00 Зенит (мол) 2:1 ЦСКА (мол)
9 тур
16 мая, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 2:3 Зенит (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 30 21 6 3 77:27 +50 69
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 67:24 +43 66
3. Динамо М (мол) 30 18 6 6 68:34 +34 60
4. Локомотив (мол) 30 16 6 8 64:44 +20 54
5. Спартак М (мол) 30 14 7 9 54:39 +15 49
6. Зенит (мол) 30 14 5 11 58:47 +11 47
7. Уфа (мол) 30 11 9 10 40:34 +6 42
8. Рубин (мол) 30 12 4 14 56:56 0 40
9. Ростов (мол) 30 10 8 12 42:43 -1 38
10. Тосно (мол) 30 11 4 15 38:52 -14 37
11. Амкар (мол) 30 10 6 14 35:44 -9 36
12. Анжи (мол) 30 10 6 14 32:46 -14 36
13. СКА-Хабаровск (мол) 30 9 5 16 28:65 -37 32
14. Арсенал Т (мол) 30 7 7 16 40:58 -18 28
15. Ахмат (мол) 30 6 8 16 37:66 -29 26
16. Урал (мол) 30 3 3 24 24:81 -57 12
...
  • Читайте нас: 