Зенит (мол) - ЦСКА (мол)

|14 тур
|21 октября, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|3:2
|Зенит (мол)
|14 тур
|21 октября, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|3:2
|Зенит (мол)
|18 тур
|3 марта, пятница
|12:00
|ЦСКА (мол)
|1:1
|Зенит (мол)
|4 тур
|19 августа, пятница
|19:00
|Зенит (мол)
|0:2
|ЦСКА (мол)
|22 тур
|2 апреля, суббота
|19:00
|Зенит (мол)
|3:4
|ЦСКА (мол)
|8 тур
|11 сентября, пятница
|12:00
|ЦСКА (мол)
|1:3
|Зенит (мол)
|21 тур
|4 апреля, суббота
|14:00
|Зенит (мол)
|2:0
|ЦСКА (мол)
|12 тур
|31 октября, пятница
|12:00
|ЦСКА (мол)
|1:0
|Зенит (мол)
|21 тур
|14 марта, пятница
|14:30
|ЦСКА (мол)
|2:1
|Зенит (мол)
|13 тур
|19 октября, суббота
|12:00
|Зенит (мол)
|0:2
|ЦСКА (мол)
|17 тур
|25 ноября, воскресенье
|14:00
|Зенит (мол)
|1:1
|ЦСКА (мол)
|3 тур
|3 августа, пятница
|18:00
|ЦСКА (мол)
|0:2
|Зенит (мол)
|Второй этап, 9 тур
|13 апреля, пятница
|14:00
|Зенит (мол)
|1:1
|ЦСКА (мол)
|Второй этап, 3 тур
|2 марта, пятница
|15:00
|ЦСКА (мол)
|3:1
|Зенит (мол)
|19 тур
|5 августа, пятница
|18:00
|ЦСКА (мол)
|0:0
|Зенит (мол)
|4 тур
|9 апреля, суббота
|12:00
|Зенит (мол)
|0:0
|ЦСКА (мол)
|18 тур
|21 августа, суббота
|16:00
|Зенит (мол)
|5:1
|ЦСКА (мол)
|4 тур
|2 апреля, пятница
|14:00
|ЦСКА (мол)
|0:1
|Зенит (мол)
|23 тур
|25 сентября, пятница
|16:00
|Зенит (мол)
|2:1
|ЦСКА (мол)
|9 тур
|16 мая, суббота
|14:00
|ЦСКА (мол)
|2:3
|Зенит (мол)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар (мол)
|30
|21
|6
|3
|77:27
|+50
|69
|2.
|ЦСКА (мол)
|30
|20
|6
|4
|67:24
|+43
|66
|3.
|Динамо М (мол)
|30
|18
|6
|6
|68:34
|+34
|60
|4.
|Локомотив (мол)
|30
|16
|6
|8
|64:44
|+20
|54
|5.
|Спартак М (мол)
|30
|14
|7
|9
|54:39
|+15
|49
|6.
|Зенит (мол)
|30
|14
|5
|11
|58:47
|+11
|47
|7.
|Уфа (мол)
|30
|11
|9
|10
|40:34
|+6
|42
|8.
|Рубин (мол)
|30
|12
|4
|14
|56:56
|0
|40
|9.
|Ростов (мол)
|30
|10
|8
|12
|42:43
|-1
|38
|10.
|Тосно (мол)
|30
|11
|4
|15
|38:52
|-14
|37
|11.
|Амкар (мол)
|30
|10
|6
|14
|35:44
|-9
|36
|12.
|Анжи (мол)
|30
|10
|6
|14
|32:46
|-14
|36
|13.
|СКА-Хабаровск (мол)
|30
|9
|5
|16
|28:65
|-37
|32
|14.
|Арсенал Т (мол)
|30
|7
|7
|16
|40:58
|-18
|28
|15.
|Ахмат (мол)
|30
|6
|8
|16
|37:66
|-29
|26
|16.
|Урал (мол)
|30
|3
|3
|24
|24:81
|-57
|12