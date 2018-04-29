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Динамо (мол) - Рубин (мол)

29.04.2018, Воскресенье, 16:00 мск Новогорск, стадион УТБ "Новогорск-Динамо" Россия. Молодежное первенство, 28 тур Динамо (мол) - Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
14 тур
20 октября, пятница 15:00 Рубин (мол) 2:3 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
23 тур
8 апреля, пятница 15:00 Рубин (мол) 1:3 Динамо (мол)
9 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Динамо (мол) 0:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
16 тур
29 ноября, суббота 14:00 Рубин (мол) 1:2 Динамо (мол)
11 тур
26 октября, воскресенье 18:00 Динамо (мол) 3:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
22 тур
22 марта, суббота 16:30 Динамо (мол) 2:1 Рубин (мол)
10 тур
25 сентября, среда 14:00 Рубин (мол) 0:2 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
18 тур
30 ноября, пятница 14:00 Динамо (мол) 3:0 Рубин (мол)
4 тур
11 августа, суббота 14:00 Рубин (мол) 1:2 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 8 тур
4 апреля, среда 14:00 Динамо (мол) 1:2 Рубин (мол)
Второй этап, 2 тур
25 ноября, пятница 14:00 Рубин (мол) 0:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
28 тур
23 октября, воскресенье 14:00 Динамо (мол) 0:0 Рубин (мол)
13 тур
13 июня, понедельник 14:00 Рубин (мол) 3:2 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
28 тур
12 ноября, пятница 13:30 Динамо (мол) 2:5 Рубин (мол)
14 тур
23 июля, пятница 18:00 Рубин (мол) 2:0 Динамо (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
19 тур
22 августа, суббота 14:00 Динамо (мол) 3:1 Рубин (мол)
5 тур
18 апреля, суббота 14:00 Рубин (мол) 1:3 Динамо (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 30 21 6 3 77:27 +50 69
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 67:24 +43 66
3. Динамо М (мол) 30 18 6 6 68:34 +34 60
4. Локомотив (мол) 30 16 6 8 64:44 +20 54
5. Спартак М (мол) 30 14 7 9 54:39 +15 49
6. Зенит (мол) 30 14 5 11 58:47 +11 47
7. Уфа (мол) 30 11 9 10 40:34 +6 42
8. Рубин (мол) 30 12 4 14 56:56 0 40
9. Ростов (мол) 30 10 8 12 42:43 -1 38
10. Тосно (мол) 30 11 4 15 38:52 -14 37
11. Амкар (мол) 30 10 6 14 35:44 -9 36
12. Анжи (мол) 30 10 6 14 32:46 -14 36
13. СКА-Хабаровск (мол) 30 9 5 16 28:65 -37 32
14. Арсенал Т (мол) 30 7 7 16 40:58 -18 28
15. Ахмат (мол) 30 6 8 16 37:66 -29 26
16. Урал (мол) 30 3 3 24 24:81 -57 12
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