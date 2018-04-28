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Амкар (мол) - Спартак М (мол)

28.04.2018, Суббота, 14:00 мск Пермь, стадион Звезда Россия. Молодежное первенство, 28 тур Амкар (мол) - Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
14 тур
20 октября, пятница 14:00 Спартак М (мол) 1:1 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
28 тур
12 мая, пятница 12:00 Амкар (мол) 0:4 Спартак М (мол)
14 тур
19 ноября, суббота 13:00 Спартак М (мол) 3:1 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
20 тур
11 марта, пятница 17:00 Спартак М (мол) 2:1 Амкар (мол)
6 тур
21 августа, пятница 12:00 Амкар (мол) 2:3 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
30 тур
29 мая, пятница 16:30 Спартак М (мол) 1:0 Амкар (мол)
6 тур
29 августа, пятница 13:00 Амкар (мол) 2:2 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
29 тур
9 мая, пятница 16:00 Спартак М (мол) 2:2 Амкар (мол)
6 тур
24 августа, суббота 13:00 Амкар (мол) 1:2 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 16:00 Спартак М (мол) 2:1 Амкар (мол)
10 тур
28 сентября, пятница 13:00 Амкар (мол) 0:5 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 14:00 Амкар (мол) 1:0 Спартак М (мол)
8 тур
7 мая, суббота 14:00 Спартак М (мол) 3:0 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
22 тур
24 сентября, пятница 14:00 Спартак М (мол) 5:0 Амкар (мол)
8 тур
5 июля, понедельник 13:30 Амкар (мол) 1:3 Спартак М (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
24 тур
3 октября, суббота 12:00 Амкар (мол) 2:1 Спартак М (мол)
10 тур
22 мая, пятница 14:00 Спартак М (мол) 5:0 Амкар (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 30 21 6 3 77:27 +50 69
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 67:24 +43 66
3. Динамо М (мол) 30 18 6 6 68:34 +34 60
4. Локомотив (мол) 30 16 6 8 64:44 +20 54
5. Спартак М (мол) 30 14 7 9 54:39 +15 49
6. Зенит (мол) 30 14 5 11 58:47 +11 47
7. Уфа (мол) 30 11 9 10 40:34 +6 42
8. Рубин (мол) 30 12 4 14 56:56 0 40
9. Ростов (мол) 30 10 8 12 42:43 -1 38
10. Тосно (мол) 30 11 4 15 38:52 -14 37
11. Амкар (мол) 30 10 6 14 35:44 -9 36
12. Анжи (мол) 30 10 6 14 32:46 -14 36
13. СКА-Хабаровск (мол) 30 9 5 16 28:65 -37 32
14. Арсенал Т (мол) 30 7 7 16 40:58 -18 28
15. Ахмат (мол) 30 6 8 16 37:66 -29 26
16. Урал (мол) 30 3 3 24 24:81 -57 12
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