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Краснодар (мол) - Арсенал Т (мол)

14.04.2018, Суббота, 12:00 мск Краснодар, стадион Академии ФК "Краснодар" Россия. Молодежное первенство, 26 тур Краснодар (мол) - Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
12 тур
1 октября, воскресенье 11:00 Арсенал Т (мол) 2:2 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
24 тур
23 апреля, воскресенье 12:00 Краснодар (мол) 1:2 Арсенал Т (мол)
10 тур
16 октября, воскресенье 13:00 Арсенал Т (мол) 3:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
26 тур
3 мая, воскресенье 14:00 Арсенал Т (мол) 4:0 Краснодар (мол)
9 тур
27 сентября, суббота 14:00 Краснодар (мол) 0:3 Арсенал Т (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 30 21 6 3 77:27 +50 69
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 67:24 +43 66
3. Динамо М (мол) 30 18 6 6 68:34 +34 60
4. Локомотив (мол) 30 16 6 8 64:44 +20 54
5. Спартак М (мол) 30 14 7 9 54:39 +15 49
6. Зенит (мол) 30 14 5 11 58:47 +11 47
7. Уфа (мол) 30 11 9 10 40:34 +6 42
8. Рубин (мол) 30 12 4 14 56:56 0 40
9. Ростов (мол) 30 10 8 12 42:43 -1 38
10. Тосно (мол) 30 11 4 15 38:52 -14 37
11. Амкар (мол) 30 10 6 14 35:44 -9 36
12. Анжи (мол) 30 10 6 14 32:46 -14 36
13. СКА-Хабаровск (мол) 30 9 5 16 28:65 -37 32
14. Арсенал Т (мол) 30 7 7 16 40:58 -18 28
15. Ахмат (мол) 30 6 8 16 37:66 -29 26
16. Урал (мол) 30 3 3 24 24:81 -57 12
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