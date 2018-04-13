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Динамо (мол) - Локомотив (мол)

13.04.2018, Пятница, 14:00 мск Новогорск, стадион УТБ "Новогорск-Динамо" Россия. Молодежное первенство, 26 тур Динамо (мол) - Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
12 тур
30 сентября, суббота 18:00 Локомотив (мол) 0:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
17 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Динамо (мол) 3:1 Локомотив (мол)
3 тур
1 августа, суббота 13:00 Локомотив (мол) 1:1 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
21 тур
3 апреля, пятница 16:00 Динамо (мол) 3:1 Локомотив (мол)
12 тур
1 ноября, суббота 12:00 Локомотив (мол) 2:6 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
17 тур
23 ноября, суббота 13:00 Локомотив (мол) 4:2 Динамо (мол)
9 тур
20 сентября, пятница 15:00 Динамо (мол) 3:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
20 тур
8 марта, пятница 14:00 Динамо (мол) 2:1 Локомотив (мол)
6 тур
24 августа, пятница 16:00 Локомотив (мол) 1:2 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 13 тур
5 мая, суббота 14:00 Динамо (мол) 5:0 Локомотив (мол)
Второй этап, 7 тур
31 марта, суббота 14:00 Локомотив (мол) 1:3 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
16 тур
25 июня, суббота 14:00 Динамо (мол) 0:2 Локомотив (мол)
1 тур
11 марта, пятница 14:00 Локомотив (мол) 1:1 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
18 тур
21 августа, суббота 13:00 Динамо (мол) 2:1 Локомотив (мол)
4 тур
3 апреля, суббота 14:00 Локомотив (мол) 0:1 Динамо (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
29 тур
20 ноября, пятница 13:00 Динамо (мол) 0:0 Локомотив (мол)
15 тур
24 июля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 1:1 Динамо (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 30 21 6 3 77:27 +50 69
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 67:24 +43 66
3. Динамо М (мол) 30 18 6 6 68:34 +34 60
4. Локомотив (мол) 30 16 6 8 64:44 +20 54
5. Спартак М (мол) 30 14 7 9 54:39 +15 49
6. Зенит (мол) 30 14 5 11 58:47 +11 47
7. Уфа (мол) 30 11 9 10 40:34 +6 42
8. Рубин (мол) 30 12 4 14 56:56 0 40
9. Ростов (мол) 30 10 8 12 42:43 -1 38
10. Тосно (мол) 30 11 4 15 38:52 -14 37
11. Амкар (мол) 30 10 6 14 35:44 -9 36
12. Анжи (мол) 30 10 6 14 32:46 -14 36
13. СКА-Хабаровск (мол) 30 9 5 16 28:65 -37 32
14. Арсенал Т (мол) 30 7 7 16 40:58 -18 28
15. Ахмат (мол) 30 6 8 16 37:66 -29 26
16. Урал (мол) 30 3 3 24 24:81 -57 12
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    Рейтинг: +826

    alex kidn 13 апреля 2018, 15:51

    Молодцы, с победой!

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    Рейтинг: +504

    alex-76 12 апреля 2018, 16:10

    Удачи и победы нашим парням!

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