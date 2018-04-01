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Материалы

Ростов (мол) - ЦСКА (мол)

01.04.2018, Воскресенье, 12:00 мск Азов, стадион СК "СДЮШОР-9" Россия. Молодежное первенство, 24 тур Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
10 тур
15 сентября, пятница 15:30 ЦСКА (мол) 4:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
23 тур
14 апреля, пятница 13:00 ЦСКА (мол) 2:0 Ростов (мол)
9 тур
2 октября, воскресенье 12:00 Ростов (мол) 2:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
20 тур
12 марта, суббота 13:00 Ростов (мол) 1:1 ЦСКА (мол)
6 тур
21 августа, пятница 16:00 ЦСКА (мол) 2:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
30 тур
19 мая, вторник 15:00 Ростов (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
6 тур
30 августа, суббота 12:00 ЦСКА (мол) 1:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 13:00 Ростов (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
8 тур
13 сентября, пятница 13:30 ЦСКА (мол) 2:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
30 тур
25 мая, суббота 14:00 Ростов (мол) 1:2 ЦСКА (мол)
1 тур
20 июля, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 3:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
24 тур
17 сентября, суббота 16:00 Ростов (мол) 3:0 ЦСКА (мол)
9 тур
2 июня, четверг 00:00 ЦСКА (мол) 1:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
23 тур
2 октября, суббота 15:00 ЦСКА (мол) 0:1 Ростов (мол)
9 тур
5 мая, среда 17:00 Ростов (мол) 4:3 ЦСКА (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
20 тур
29 августа, суббота 17:00 Ростов (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
6 тур
25 апреля, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 4:1 Ростов (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 30 21 6 3 77:27 +50 69
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 67:24 +43 66
3. Динамо М (мол) 30 18 6 6 68:34 +34 60
4. Локомотив (мол) 30 16 6 8 64:44 +20 54
5. Спартак М (мол) 30 14 7 9 54:39 +15 49
6. Зенит (мол) 30 14 5 11 58:47 +11 47
7. Уфа (мол) 30 11 9 10 40:34 +6 42
8. Рубин (мол) 30 12 4 14 56:56 0 40
9. Ростов (мол) 30 10 8 12 42:43 -1 38
10. Тосно (мол) 30 11 4 15 38:52 -14 37
11. Амкар (мол) 30 10 6 14 35:44 -9 36
12. Анжи (мол) 30 10 6 14 32:46 -14 36
13. СКА-Хабаровск (мол) 30 9 5 16 28:65 -37 32
14. Арсенал Т (мол) 30 7 7 16 40:58 -18 28
15. Ахмат (мол) 30 6 8 16 37:66 -29 26
16. Урал (мол) 30 3 3 24 24:81 -57 12
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