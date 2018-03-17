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Материалы

Рубин (мол) - Спартак М (мол)

17.03.2018, Суббота, 13:00 мск Казань, стадион Рубин Россия. Молодежное первенство, 23 тур Рубин (мол) - Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
9 тур
8 сентября, пятница 17:00 Спартак М (мол) 4:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
17 тур
4 декабря, воскресенье 14:00 Спартак М (мол) 6:2 Рубин (мол)
3 тур
12 августа, пятница 16:00 Рубин (мол) 3:3 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
17 тур
29 ноября, воскресенье 13:00 Рубин (мол) 2:1 Спартак М (мол)
3 тур
2 августа, воскресенье 15:30 Спартак М (мол) 6:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 14:00 Спартак М (мол) 4:1 Рубин (мол)
1 тур
31 июля, четверг 13:00 Рубин (мол) 1:2 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
26 тур
19 апреля, суббота 16:00 Рубин (мол) 0:2 Спартак М (мол)
5 тур
17 августа, суббота 16:00 Спартак М (мол) 1:3 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
19 тур
9 декабря, воскресенье 13:00 Рубин (мол) 2:2 Спартак М (мол)
5 тур
17 августа, пятница 18:00 Спартак М (мол) 3:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 9 тур
14 апреля, суббота 14:00 Спартак М (мол) 1:1 Рубин (мол)
Второй этап, 3 тур
4 марта, воскресенье 16:00 Рубин (мол) 1:2 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 15:30 Рубин (мол) 1:1 Спартак М (мол)
12 тур
9 июня, четверг 14:00 Спартак М (мол) 1:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
27 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Рубин (мол) 0:0 Спартак М (мол)
13 тур
16 июля, пятница 16:00 Спартак М (мол) 2:1 Рубин (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
20 тур
29 августа, суббота 16:00 Спартак М (мол) 2:0 Рубин (мол)
6 тур
24 апреля, пятница 16:00 Рубин (мол) 5:4 Спартак М (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 30 21 6 3 77:27 +50 69
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 67:24 +43 66
3. Динамо М (мол) 30 18 6 6 68:34 +34 60
4. Локомотив (мол) 30 16 6 8 64:44 +20 54
5. Спартак М (мол) 30 14 7 9 54:39 +15 49
6. Зенит (мол) 30 14 5 11 58:47 +11 47
7. Уфа (мол) 30 11 9 10 40:34 +6 42
8. Рубин (мол) 30 12 4 14 56:56 0 40
9. Ростов (мол) 30 10 8 12 42:43 -1 38
10. Тосно (мол) 30 11 4 15 38:52 -14 37
11. Амкар (мол) 30 10 6 14 35:44 -9 36
12. Анжи (мол) 30 10 6 14 32:46 -14 36
13. СКА-Хабаровск (мол) 30 9 5 16 28:65 -37 32
14. Арсенал Т (мол) 30 7 7 16 40:58 -18 28
15. Ахмат (мол) 30 6 8 16 37:66 -29 26
16. Урал (мол) 30 3 3 24 24:81 -57 12
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