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Материалы

Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)

06.05.2018, Воскресенье, 16:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. ФНЛ, 37 тур Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ (2017/2018)
19 тур
21 октября, суббота 17:00 Кубань (ЛФЛ) 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
11 марта, пятница 19:00 Кубань (ЛФЛ) 2:0 Крылья Советов
6 тур
24 августа, понедельник 19:00 Крылья Советов 3:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
3 мая, суббота 19:00 Кубань (ЛФЛ) 4:0 Крылья Советов
7 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 Крылья Советов 0:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
25 ноября, воскресенье 16:00 Кубань (ЛФЛ) 4:1 Крылья Советов
3 тур
5 августа, воскресенье 17:00 Крылья Советов 2:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
22 октября, суббота 18:30 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Крылья Советов
13 тур
14 июня, вторник 19:30 Крылья Советов 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
27 сентября, воскресенье 20:45 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Крылья Советов
9 тур
17 мая, воскресенье 15:00 Крылья Советов 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
6 октября, суббота 20:00 Кубань (ЛФЛ) 3:2 Крылья Советов
12 тур
9 июня, суббота 18:30 Крылья Советов 2:3 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Кубань (ЛФЛ)
12 тур
19 мая, среда 00:00 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 17 тур
30 июля, четверг 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Крылья Советов
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Крылья Советов 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оренбург 38 26 6 6 59:26 +33 84
2. Крылья Советов 38 26 4 8 60:23 +37 82
3. Енисей 38 25 6 7 68:32 +36 81
4. Тамбов 38 20 8 10 57:36 +21 68
5. Балтика 38 19 7 12 44:35 +9 64
6. Сочи 38 13 16 9 52:47 +5 55
7. Сибирь 38 14 11 13 38:31 +7 53
8. Шинник 38 14 11 13 45:45 0 53
9. Кубань (ЛФЛ) 38 12 13 13 47:47 0 49
10. Волгарь 38 12 9 17 40:46 -6 45
11. Авангард Кур 38 10 15 13 43:46 -3 45
12. Пари НН 38 11 11 16 37:50 -13 44
13. Химки 38 12 7 19 33:49 -16 43
14. Спартак-2 38 11 9 18 47:64 -17 42
15. Томь 38 10 11 17 36:56 -20 41
16. Зенит-2 38 11 7 20 43:59 -16 40
17. Ротор 38 10 10 18 38:45 -7 40
18. Луч 38 9 13 16 40:52 -12 40
19. Тюмень 38 9 12 17 41:54 -13 39
20. Факел 38 9 8 21 27:52 -25 35
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