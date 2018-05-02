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Енисей - Волгарь

02.05.2018, Среда, 13:00 мск Красноярск, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 36 тур Енисей - Волгарь
Россия. ФНЛ (2017/2018)
18 тур
14 октября, суббота 16:00 Волгарь 1:2 Енисей
Россия. ФНЛ (2016/2017)
23 тур
19 ноября, суббота 13:00 Енисей 1:0 Волгарь
5 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Волгарь 0:0 Енисей
Россия. ФНЛ (2015/2016)
32 тур
18 апреля, понедельник 15:00 Енисей 0:2 Волгарь
14 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Волгарь 1:1 Енисей
Россия. ФНЛ (2014/2015)
26 тур
5 апреля, воскресенье 13:00 Енисей 2:3 Волгарь
10 тур
13 сентября, суббота 19:00 Волгарь 0:0 Енисей
Россия. ФНЛ (2012/2013)
24 тур
19 марта, вторник 19:00 Волгарь 1:1 Енисей
8 тур
22 августа, среда 15:00 Енисей 0:0 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 39 тур
26 марта, понедельник 15:00 Енисей 2:1 Волгарь
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 23 тур
22 августа, понедельник 15:00 Енисей 0:0 Волгарь
Второй этап, 4 тур
18 апреля, понедельник 18:30 Волгарь 1:0 Енисей
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оренбург 38 26 6 6 59:26 +33 84
2. Крылья Советов 38 26 4 8 60:23 +37 82
3. Енисей 38 25 6 7 68:32 +36 81
4. Тамбов 38 20 8 10 57:36 +21 68
5. Балтика 38 19 7 12 44:35 +9 64
6. Сочи 38 13 16 9 52:47 +5 55
7. Сибирь 38 14 11 13 38:31 +7 53
8. Шинник 38 14 11 13 45:45 0 53
9. Кубань (ЛФЛ) 38 12 13 13 47:47 0 49
10. Волгарь 38 12 9 17 40:46 -6 45
11. Авангард Кур 38 10 15 13 43:46 -3 45
12. Пари НН 38 11 11 16 37:50 -13 44
13. Химки 38 12 7 19 33:49 -16 43
14. Спартак-2 38 11 9 18 47:64 -17 42
15. Томь 38 10 11 17 36:56 -20 41
16. Зенит-2 38 11 7 20 43:59 -16 40
17. Ротор 38 10 10 18 38:45 -7 40
18. Луч 38 9 13 16 40:52 -12 40
19. Тюмень 38 9 12 17 41:54 -13 39
20. Факел 38 9 8 21 27:52 -25 35
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