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Балтика - Шинник

02.05.2018, Среда, 16:00 мск Калининград, стадион Балтика Россия. ФНЛ, 36 тур Балтика - Шинник
Россия. ФНЛ (2017/2018)
18 тур
14 октября, суббота 14:00 Шинник 1:0 Балтика
Россия. ФНЛ (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 14:00 Шинник 0:1 Балтика
1 тур
11 июля, понедельник 20:00 Балтика 1:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2015/2016)
38 тур
21 мая, суббота 13:00 Балтика 0:3 Шинник
1 тур
11 июля, суббота 18:30 Шинник 0:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2014/2015)
34 тур
30 мая, суббота 14:00 Балтика 1:1 Шинник
1 тур
6 июля, воскресенье 18:00 Шинник 2:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2013/2014)
38 тур
15 мая, четверг 20:00 Балтика 2:2 Шинник
1 тур
7 июля, воскресенье 19:00 Шинник 1:1 Балтика
Россия. ФНЛ (2012/2013)
28 тур
15 апреля, понедельник 20:00 Балтика 0:0 Шинник
12 тур
17 сентября, понедельник 20:00 Шинник 0:2 Балтика
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 22 тур
19 августа, пятница 18:30 Шинник 0:3 Балтика
Второй этап, 3 тур
15 апреля, пятница 19:30 Балтика 0:1 Шинник
Россия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
4 июля, понедельник 18:30 Шинник 2:1 Балтика
Россия. Первый дивизион 2010
40 тур
6 ноября, суббота 14:00 Шинник 1:1 Балтика
19 тур
6 июля, вторник 19:30 Балтика 0:1 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
37 тур
22 октября, четверг 18:30 Шинник 0:0 Балтика
17 тур
24 июня, среда 20:30 Балтика 0:2 Шинник
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 Балтика 3:1 Шинник
12 тур
17 июня, среда 00:00 Шинник 3:1 Балтика
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Шинник 4:0 Балтика
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Балтика 1:1 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оренбург 38 26 6 6 59:26 +33 84
2. Крылья Советов 38 26 4 8 60:23 +37 82
3. Енисей 38 25 6 7 68:32 +36 81
4. Тамбов 38 20 8 10 57:36 +21 68
5. Балтика 38 19 7 12 44:35 +9 64
6. Сочи 38 13 16 9 52:47 +5 55
7. Сибирь 38 14 11 13 38:31 +7 53
8. Шинник 38 14 11 13 45:45 0 53
9. Кубань (ЛФЛ) 38 12 13 13 47:47 0 49
10. Волгарь 38 12 9 17 40:46 -6 45
11. Авангард Кур 38 10 15 13 43:46 -3 45
12. Пари НН 38 11 11 16 37:50 -13 44
13. Химки 38 12 7 19 33:49 -16 43
14. Спартак-2 38 11 9 18 47:64 -17 42
15. Томь 38 10 11 17 36:56 -20 41
16. Зенит-2 38 11 7 20 43:59 -16 40
17. Ротор 38 10 10 18 38:45 -7 40
18. Луч 38 9 13 16 40:52 -12 40
19. Тюмень 38 9 12 17 41:54 -13 39
20. Факел 38 9 8 21 27:52 -25 35
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