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Зенит-2 - Крылья Советов

21.04.2018, Суббота, 17:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. ФНЛ, 34 тур Зенит-2 - Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2017/2018)
16 тур
30 сентября, суббота 14:00 Крылья Советов 1:0 Зенит-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оренбург 38 26 6 6 59:26 +33 84
2. Крылья Советов 38 26 4 8 60:23 +37 82
3. Енисей 38 25 6 7 68:32 +36 81
4. Тамбов 38 20 8 10 57:36 +21 68
5. Балтика 38 19 7 12 44:35 +9 64
6. Сочи 38 13 16 9 52:47 +5 55
7. Сибирь 38 14 11 13 38:31 +7 53
8. Шинник 38 14 11 13 45:45 0 53
9. Кубань (ЛФЛ) 38 12 13 13 47:47 0 49
10. Волгарь 38 12 9 17 40:46 -6 45
11. Авангард Кур 38 10 15 13 43:46 -3 45
12. Пари НН 38 11 11 16 37:50 -13 44
13. Химки 38 12 7 19 33:49 -16 43
14. Спартак-2 38 11 9 18 47:64 -17 42
15. Томь 38 10 11 17 36:56 -20 41
16. Зенит-2 38 11 7 20 43:59 -16 40
17. Ротор 38 10 10 18 38:45 -7 40
18. Луч 38 9 13 16 40:52 -12 40
19. Тюмень 38 9 12 17 41:54 -13 39
20. Факел 38 9 8 21 27:52 -25 35
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