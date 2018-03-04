Балтика - Зенит-2

|8 тур
|13 августа, воскресенье
|18:00
|Зенит-2
|2:0
|Балтика
|24 тур
|26 ноября, суббота
|16:00
|Зенит-2
|1:1
|Балтика
|6 тур
|6 августа, суббота
|19:00
|Балтика
|0:0
|Зенит-2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оренбург
|38
|26
|6
|6
|59:26
|+33
|84
|2.
|Крылья Советов
|38
|26
|4
|8
|60:23
|+37
|82
|3.
|Енисей
|38
|25
|6
|7
|68:32
|+36
|81
|4.
|Тамбов
|38
|20
|8
|10
|57:36
|+21
|68
|5.
|Балтика
|38
|19
|7
|12
|44:35
|+9
|64
|6.
|Сочи
|38
|13
|16
|9
|52:47
|+5
|55
|7.
|Сибирь
|38
|14
|11
|13
|38:31
|+7
|53
|8.
|Шинник
|38
|14
|11
|13
|45:45
|0
|53
|9.
|Кубань (ЛФЛ)
|38
|12
|13
|13
|47:47
|0
|49
|10.
|Волгарь
|38
|12
|9
|17
|40:46
|-6
|45
|11.
|Авангард Кур
|38
|10
|15
|13
|43:46
|-3
|45
|12.
|Пари НН
|38
|11
|11
|16
|37:50
|-13
|44
|13.
|Химки
|38
|12
|7
|19
|33:49
|-16
|43
|14.
|Спартак-2
|38
|11
|9
|18
|47:64
|-17
|42
|15.
|Томь
|38
|10
|11
|17
|36:56
|-20
|41
|16.
|Зенит-2
|38
|11
|7
|20
|43:59
|-16
|40
|17.
|Ротор
|38
|10
|10
|18
|38:45
|-7
|40
|18.
|Луч
|38
|9
|13
|16
|40:52
|-12
|40
|19.
|Тюмень
|38
|9
|12
|17
|41:54
|-13
|39
|20.
|Факел
|38
|9
|8
|21
|27:52
|-25
|35