Тренер «Зенита» – о легионерах, приезжающих в Россию ради денег: «У нас таких никогда не будет»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра уверен, что в петербургском клубе нет легионеров, играющих ради денег.

– В России существует мнение, что легионеры приезжают к нам ради денег. За время работы в «Зените» вы сталкивались с подобными футболистами?

– В «Зените» я таких не помню. По моему мнению, футболисты играют не только за деньги. Есть же собственный имидж, другие ценности. Конечно, финансовый фактор важен, но он не определяющий. Мы с тренерским штабом точно заметили бы, если в нашей команде находился человек, который не хочет здесь играть, а хочет только получать зарплату. В «Зените» таких никогда не будет. Наши футболисты борются за команду и за свое имя.