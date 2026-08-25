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  • Тренер «Зенита» – о легионерах, приезжающих в Россию ради денег: «У нас таких никогда не будет»

Тренер «Зенита» – о легионерах, приезжающих в Россию ради денег: «У нас таких никогда не будет»

25 августа, 13:16
18

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра уверен, что в петербургском клубе нет легионеров, играющих ради денег.

– В России существует мнение, что легионеры приезжают к нам ради денег. За время работы в «Зените» вы сталкивались с подобными футболистами?

– В «Зените» я таких не помню. По моему мнению, футболисты играют не только за деньги. Есть же собственный имидж, другие ценности. Конечно, финансовый фактор важен, но он не определяющий. Мы с тренерским штабом точно заметили бы, если в нашей команде находился человек, который не хочет здесь играть, а хочет только получать зарплату. В «Зените» таких никогда не будет. Наши футболисты борются за команду и за свое имя.

  • «Зенит» в этом сезоне занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 9 очков.
  • В следующем матче петербуржцы сыграют с «Факелом». Встреча пройдет 29 августа.

Источник: Sport24
Комментарии (18)
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Skull_Boy
1787653172
У вас в ЗПРФ, как и везде, такие все
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NewLife
1787653311
ЗПРФ !!!
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Красногвардейчик
1787653883
Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра уверен, что в петербургском клубе нет легионеров, играющих ради денег. ================= Хахахахахахаха....Ога, только ради того, чтобы попасть на болота, и мёрзнуть в промозглом климате))) только ради прихотей Миллера....хахахаха, ну Оливейра клоун))) понизь ему сейчас зарплату, первый сдриснет обратно на пальму в Бразилию)))))))))))))))))))))))))давно так не смеялся
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Цугундeр
1787655983
)) Конечно не будет.. Они хапанут и сваливают сразу. И это только Жерсон и Дуран на ум пришли..))
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Бумбраш
1787657463
Пример Дюрана..что скажет эта банка отливок? Срамота!!!!
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...уефан
1787657564
...он прав! Посмотри на поле во время игры! Видишь легионеров Зенита!?... Нет!?... А они - есть!!!... Как те суслики)...
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Бумбраш
1787658453
После такого вранья,нужно брать за шиворот и в пинки из России и въезд запретить
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АЛЕКС 58
1787660458
Весь состав ЗПРФ вместе с тренерским штабов безсеребренники. Только ради имиджа,как рабы на галерах
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Триумфальный
1787660931
Комментарий скрыт модератором
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Plyash
1787664516
В "ЗЕНИТНАВСЕГДА" едут латины за деньгами , так как здесь можно играть в пол-ноги . В гейропе это не прокатит , там за титулы платят , а не за хождение по полю пешком . А вот отечественные футболёры типа соболевых , дивеевых едут сюда за титулами отечественного производства , потому как другого им не дано . Но , похоже , что лафа и для них кончается , Родина и Спартак уже намекнули ребятам с рыбьими глазами на это своим примером .
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