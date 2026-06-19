В субботу, 20 июня, пройдут пять матчей второго тура группового этапа. Шотландия встретится с Марокко, Бразилия сыграет с Гаити, Турция сразится с Парагваем, Нидерланды – со Швецией, а Германия закроет игровой день матчем против Кот-д'Ивуара. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».
20 июня, суббота
Шотландия – Марокко
- Начало матча: 1:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Джиллетт Стэдиум» (Фоксборо)
- Трансляция: «Кинопоиск»
Бразилия – Гаити
- Начало матча: 3:30
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Турция – Парагвай
- Начало матча: 6:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара)
- Трансляция: информация уточняется
Нидерланды – Швеция
- Начало матча: 20:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «NRG Стэдиум» (Хьюстон)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Германия – Кот-д'Ивуар
- Начало матча: 23:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «БМО Филд» (Торонто)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»