В субботу, 20 июня, пройдут пять матчей второго тура группового этапа. Шотландия встретится с Марокко, Бразилия сыграет с Гаити, Турция сразится с Парагваем, Нидерланды – со Швецией, а Германия закроет игровой день матчем против Кот-д'Ивуара. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».

20 июня, суббота

Шотландия – Марокко

Начало матча: 1:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «Джиллетт Стэдиум» (Фоксборо)

Трансляция: «Кинопоиск»

Бразилия – Гаити

Начало матча: 3:30

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Турция – Парагвай

Начало матча: 6:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара)

Трансляция: информация уточняется

Нидерланды – Швеция

Начало матча: 20:00

Групповой этап ЧМ. 2-й тур

Стадион: «NRG Стэдиум» (Хьюстон)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Германия – Кот-д'Ивуар