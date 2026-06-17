Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 18 июня

В четверг, 18 июня, пройдут четыре матча группового этапа. Гана встретится с Панамой, Узбекистан сыграет с Колумбией, Чехия сразится с ЮАР, а вечером Швейцария и Босния и Герцеговина проведут матч второго тура. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».

18 июня, четверг

Гана – Панама

Начало матча: 2:00

Групповой этап ЧМ. 1-й тур

Стадион: «БМО Филд»

Трансляция: «Кинопоиск»

Узбекистан – Колумбия

Начало матча: 5:00

Групповой этап ЧМ. 1-й тур

Стадион: «Ацтека»

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Чехия – ЮАР

Начало матча: 19:00

Групповой этап ЧМ. 1-й тур

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум»

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Швейцария – Босния и Герцеговина