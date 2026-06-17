Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 18 июня
В четверг, 18 июня, пройдут четыре матча группового этапа. Гана встретится с Панамой, Узбекистан сыграет с Колумбией, Чехия сразится с ЮАР, а вечером Швейцария и Босния и Герцеговина проведут матч второго тура. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».
18 июня, четверг
Гана – Панама
- Начало матча: 2:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «БМО Филд»
- Трансляция: «Кинопоиск»
Узбекистан – Колумбия
- Начало матча: 5:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Ацтека»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Чехия – ЮАР
- Начало матча: 19:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Швейцария – Босния и Герцеговина
- Начало матча: 22:00
- Групповой этап ЧМ. 2-й тур
- Стадион: «Соу-Фай Стэдиум»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»