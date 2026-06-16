В среду, 17 июня, пройдут пять матчей первого тура группового этапа. Ирак встретится с Норвегией, Аргентина сыграет с Алжиром, Австрия сразится с Иорданией, Португалия – с ДР Конго, а вечером Англия и Хорватия закроют игровой день. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».
17 июня, среда
Ирак – Норвегия
- Начало матча: 1:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Джиллетт Стэдиум»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Аргентина – Алжир
- Начало матча: 4:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Эрроухед Стэдиум»
- Трансляция: «Кинопоиск»
Австрия – Иордания
- Начало матча: 7:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Ливайс Стэдиум»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Португалия – ДР Конго
- Начало матча: 20:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: –
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Англия – Хорватия
- Начало матча: 23:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «AT&T Стэдиум»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»