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Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 17 июня

Сегодня, 08:43

В среду, 17 июня, пройдут пять матчей первого тура группового этапа. Ирак встретится с Норвегией, Аргентина сыграет с Алжиром, Австрия сразится с Иорданией, Португалия – с ДР Конго, а вечером Англия и Хорватия закроют игровой день. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».

17 июня, среда

Ирак – Норвегия

  • Начало матча: 1:00
  • Групповой этап ЧМ. 1-й тур
  • Стадион: «Джиллетт Стэдиум»
  • Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Аргентина – Алжир

  • Начало матча: 4:00
  • Групповой этап ЧМ. 1-й тур
  • Стадион: «Эрроухед Стэдиум»
  • Трансляция: «Кинопоиск»

Австрия – Иордания

  • Начало матча: 7:00
  • Групповой этап ЧМ. 1-й тур
  • Стадион: «Ливайс Стэдиум»
  • Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Португалия – ДР Конго

  • Начало матча: 20:00
  • Групповой этап ЧМ. 1-й тур
  • Стадион: –
  • Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Англия – Хорватия

  • Начало матча: 23:00
  • Групповой этап ЧМ. 1-й тур
  • Стадион: «AT&T Стэдиум»
  • Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира
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