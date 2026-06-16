В среду, 17 июня, пройдут пять матчей первого тура группового этапа. Ирак встретится с Норвегией, Аргентина сыграет с Алжиром, Австрия сразится с Иорданией, Португалия – с ДР Конго, а вечером Англия и Хорватия закроют игровой день. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».

17 июня, среда

Ирак – Норвегия

Начало матча: 1:00

Групповой этап ЧМ. 1-й тур

Стадион: «Джиллетт Стэдиум»

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Аргентина – Алжир

Начало матча: 4:00

Групповой этап ЧМ. 1-й тур

Стадион: «Эрроухед Стэдиум»

Трансляция: «Кинопоиск»

Австрия – Иордания

Начало матча: 7:00

Групповой этап ЧМ. 1-й тур

Стадион: «Ливайс Стэдиум»

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Португалия – ДР Конго

Начало матча: 20:00

Групповой этап ЧМ. 1-й тур

Стадион: –

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Англия – Хорватия