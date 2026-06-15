Во вторник, 16 июня, пройдут три матча первого тура группового этапа. Саудовская Аравия встретится с Уругваем, Иран сыграет с Новой Зеландией, а вечером Франция сразится с Сенегалом. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».
16 июня, вторник
Саудовская Аравия – Уругвай
- Начало матча: 1:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Хард Рок Стэдиум»
- Трансляция: «Кинопоиск»
Иран – Новая Зеландия
- Начало матча: 4:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Соу-Фай Стэдиум»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Франция – Сенегал
- Начало матча: 22:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Метлайф Стэдиум»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»