Во вторник, 16 июня, пройдут три матча первого тура группового этапа. Саудовская Аравия встретится с Уругваем, Иран сыграет с Новой Зеландией, а вечером Франция сразится с Сенегалом. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».

16 июня, вторник

Саудовская Аравия – Уругвай

Начало матча: 1:00

Групповой этап ЧМ. 1-й тур

Стадион: «Хард Рок Стэдиум»

Трансляция: «Кинопоиск»

Иран – Новая Зеландия

Начало матча: 4:00

Групповой этап ЧМ. 1-й тур

Стадион: «Соу-Фай Стэдиум»

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Франция – Сенегал