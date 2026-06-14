В понедельник, 15 июня, пройдут четыре матча первого тура группового этапа. Кот-д'Ивуар сыграет с Эквадором, Швеция встретится с Тунисом, Испания сразится с Кабо-Верде, а Бельгия – с Египтом. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах «Матч».

15 июня, понедельник

Кот-д'Ивуар – Эквадор

Начало матча: 2:00

Групповой этап ЧМ. 1-й тур

Стадион: «Линкольн Файненшел Филд»

Трансляция: «Кинопоиск»

Швеция – Тунис

Начало матча: 5:00

Групповой этап ЧМ. 1-й тур

Стадион: «Эстадио BBVA»

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Испания – Кабо-Верде

Начало матча: 19:00

Групповой этап ЧМ. 1-й тур

Стадион: –

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Бельгия – Египет