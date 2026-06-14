В понедельник, 15 июня, пройдут четыре матча первого тура группового этапа. Кот-д'Ивуар сыграет с Эквадором, Швеция встретится с Тунисом, Испания сразится с Кабо-Верде, а Бельгия – с Египтом. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах «Матч».
15 июня, понедельник
Кот-д'Ивуар – Эквадор
- Начало матча: 2:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Линкольн Файненшел Филд»
- Трансляция: «Кинопоиск»
Швеция – Тунис
- Начало матча: 5:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Эстадио BBVA»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Испания – Кабо-Верде
- Начало матча: 19:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: –
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Бельгия – Египет
- Начало матча: 22:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Люмен Филд»
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»