Поражение России, в «Спартаке» могут появиться испанец и ямаец, Сперцяна ждут в Азии и другие новости

Назван испанский клуб, заинтересованный в Умярове.
Стали известны планы «Спартака» по Пруцеву.
В «Спартаке» назвали сроки возвращения российских клубов в еврокубки.
У российского форварда сорвался трансфер в Бундеслигу.
«Спартак» может усилить левый фланг 24-летним испанцем.
Раскрыт клуб, где Осинькин начнет новый сезон.
«Факел» задумал стать российским «Реалом».
Два ключевых игрока «торгуются» со «Спартаком».
Анчелотти возвращается к работе в Европе.
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз».
Новая информация о трудоустройстве Дзюбы в Москве.
В «Спартаке» может появиться новый ямаец.
«Спартак» объявил об уходе защитника-легионера.
Сафонова включили в топ-10 вратарей мира.
Сперцян близок к отъезду в Азию.
Товарищеский матч. Россия уступила Египту (0:1), у команды Карпина одна победа в 5 матчах.