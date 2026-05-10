Уход игроков «Спартака» и «Зенита», «Реал» договорился с Моуринью, россияне потопили турецкий клуб и другие новости

Фабрицио Романо анонсировал уход игрока из «Спартака».

Определен лучший гол РПЛ в апреле.

Во Второй лиге нападающий отбил пенальти на 94-й минуте.

«Реал» договорился с новым тренером.

«Спартак» определил лучший гол в ворота ЦСКА в 21-м веке.

Мбаппе сообщил, кто «сливал» Хаби Алонсо из «Реала».

Пономарев возмущен выплатой 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ.

Игроком «Спартака» заинтересовались клубы Португалии.

Турецкий клуб с россиянами в составе вылетел из Суперлиги впервые за 12 лет.

Инсайдер анонсировал уход ключевого игрока «Зенита».