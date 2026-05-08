Назначения судей на 29-й тур РПЛ

Вчера, 17:34
2

РФС назначил арбитров на 29-й тур РПЛ.

10 мая (воскресенье)

«Оренбург»«Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Зенит»«Сочи»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Сергей Федотов; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Олег Соколов.

«Ахмат»«Динамо» Махачкала: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов.

«Локомотив»«Балтика»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Александр Колобаев.

11 мая (понедельник)

«Акрон»«Ростов»: судья – Павел Шадыханов

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Алексей Ермилов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.

«Пари НН» – ЦСКА: судья – Андрей Прокопов

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Владимир Казьменко.

«Спартак»«Рубин»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Алексей Лунев, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
рылы
1778252785
традиционно поздравляем внезапно разбогатевшего абросимова
lordmrv
1778263985
Я даже не сомневался что Карасев будет у Зенита, хоть судьёй, хоть на ВАРе. Кстати на ВАРе удобнее. Поздравляю его с резким увеличением бюджета!
